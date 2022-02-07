За останній тиждень з’явилися нові аналітичні матеріали, які стосуються штаму "Омікрон" та коронавірусної інфекції.

"Омікрон"-хвиля COVID-19 в середньому спричиняє 9 смертей на 1000 випадків захворювання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.

"За останній тиждень з’явилися нові аналітичні матеріали, які стосуються штаму "Омікрон" та коронавірусної інфекції, зокрема, новий звіт від CDC показує, що "Омікрон"-хвиля в середньому спричиняє 9 смертей на 1000 випадків захворювань, тоді як під час "Дельта"-хвилі помирало в середньому 13 людей із 1000 інфікованих", - заявив міністр.

Він також підкреслив, що завдяки більш потужній системі тестування (понад 100 тисяч ПЛР-тестувань та понад 80 тисяч антигенів за добу) в Україні здатні виявляти більше випадків інфікування, тим самим витримуючи середньоєвропейський рівень тестувань.

"Зазначу, що завдяки вакцинації при 40 тисяч випадків на добу ми маємо не більше 4 тисяч госпіталізованих. Тобто лише кожен десятий виявлений випадок госпіталізується. Під час осінньої хвилі ми госпіталізували кожного четвертого", - додав очільник МОЗ.

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Як повідомляв УНІАН, за словами Ляшка, у найближчі два тижні кількість нових випадків COVID-19 в Україні може зрости до 60 тис. осіб на добу.

Минулої доби в Україні виявлено 23 тис. 378 хворих на COVID-19. З коронавірусною хворобою учора госпіталізували майже 2,7 тис. осіб, померли – 115.