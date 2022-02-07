В нашій країні фіксується зростання кількості нових випадків коронавірусної хвороби, зазначили у МОЗ.

У найближчі два тижні кількість нових випадків COVID-19 в Україні може зрости до 60 тис. осіб на добу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.

Він зазначив, що четвертий тиждень поспіль в Україні фіксується зростання кількості нових випадків коронавірусної хвороби. За минулий тиждень зареєстровано 242 тисячі 942 випадки.

"В Україні приріст нових зареєстрованих випадків за поточні сім днів склав +44%. Тобто це перший тиждень з чотирьох останніх, коли кількість випадків за тиждень не подвоїлась. Відповідно до наших прогнозів, у найближчі два тижні ця цифра ще може зрости – до 60 000 осіб на добу", – заявив міністр.

Читайте такожКарантин в Україні: у "червоній" зоні залишаються дві областіВін пояснив, що враховуючи досвід інших країн, де від початку зростання захворюваності до піку проходить близько одного місяця, а в Україні зростання триває чотири тижні поспіль, на наступному, п'ятому тижні, також очікується зростання захворюваності, а уже з сьомого тижня захворюваність, ймовірно, почне стабілізуватись та знижуватися.

Нагадаємо, минулої доби в Україні виявлено 23 тис. 378 хворих на COVID-19. З коронавірусною хворобою учора госпіталізували майже 2,7 тис. осіб, померли – 115.

Записатися на вакцинацію в Україні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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