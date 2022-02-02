Ключовим пріоритетом на 2022 рік є подальше збільшення охоплення населення вакцинацією, зазначили в уряді.

Кабінет міністрів схвалив Національний план вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 на поточний 2022 рік.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що ключовим пріоритетом на 2022 рік є подальше збільшення охоплення населення України вакцинацією – завершення повного курсу щеплення (дві дози) та проактивний пошук і вакцинація тих, хто ще не щепився. А також ревакцинація бустерною дозою тих, хто отримав базовий курс щеплення у 2021 році.

"У цьому році ми будемо і далі нарощувати темпи щеплень, і для цього в нас вже є 100% забезпечення вакцинами, жодних перебоїв не буде, це гарантуємо. Для захисту населення ми використовуємо всі наявні ресурси – і можливості державного бюджету, а також продовжуємо нашу співпрацю з ініціативою COVAX. Серед важливого і те, що у Нацплані з’явилась норма, яка передбачає затвердження регіональних планів з вакцинації на 2022 рік", – зазначив очільник МОЗ Віктор Ляшко.