Стосовно дітей фахівець зауважив, що вони інфікуються і хворіють легко.

В Україні щеплення від гепатиту А є у переліку рекомендованих МОЗ, але воно не обов’язкове.

Про це повідомив лікар-інфекціоніст Федір Лапій в інтерв’ю "Главкому". Фахівець зазначив, що щеплення від гепатиту А може робитися як для планової вакцинації, так і для екстреної, після контакту з хворим.

Стосовно дітей Лапій зауважив, що вони інфікуються і хворіють легко. Серед симптомів - може бути блювота, нудота, діарея. Він пояснив, що переважно цей вірус становить проблему для дітей із супутньою патологією, у яких є гепатити B, C, і які мають серйозні хронічні ураження печінки. "Для них не має значення, чи є спалах у Вінниці, їм потрібен захист від гепатиту А", - констатував фахівець.

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Лапій зазначив, що дорослим можна використовувати екстрену вакцинацію. "Вакцина зараз наявна у Вінниці для щеплення саме тих, хто контактував із хворими на гепатит А", – зазначив лікар-інфекціоніст.

Лапій пояснив, що для щеплення мобільні бригади виїжджають в осередок захворювання і пропонують безкоштовну вакцинацію контактним особам. Така вакцинація проводиться протягом двох тижнів після контакту з інфікованим і є досить ефективна.

Гепатит А у Вінницькій області

У Вінницькій області зафіксовано спалах вірусного гепатиту А. В ланий час спеціалісти працюють над встановленням джерела розповсюдження хвороби.

31 жовтняу області через спалах захворюваності гепатиту А посилено контроль за прибиранням та дезінфекцією громадського транспорту. Під тимчасовою забороною ярмарки та масові заходи з реалізації продукції домашнього виробництва.

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