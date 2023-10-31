Відповідне рішення ухвалили на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

У Вінницькій області через спалах захворюваності гепатиту А посилено контроль за прибиранням та дезінфекцією громадського транспорту. Під тимчасовою забороною ярмарки та масові заходи з реалізації продукції домашнього виробництва.

У МОЗ повідомили, що органи місцевої влади посилюють контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічних правил на ринках міста і області. Відповідне рішення ухвалили на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Епідемічна статистика показує, що джерело інфікування досі продовжує існувати. Причинами спалаху гепатиту А можуть бути харчові продукти або питна вода. На цих факторах зараз сфокусована робота лікарів-епідеміологів, які розслідують спалах. Наразі у лікарнях області залишаються 144 пацієнти, 32 дорослих та 10 дітей вже виписали. За результатами позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій спалах визначено як надзвичайну ситуацію природного характеру обласного рівня", – додав головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

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Наразі лікарі-епідеміологи обстежують працівників ринків та підприємств з виготовлення продуктів масового споживання, молочної продукції, обʼєктів централізованого водопостачання та підприємства, які забезпечують продаж питної води та її розвезення містом.

"На підставі проведених епідрозслідувань визначено щонайменше 4️ можливих фактори, які вказують на джерело інфекції. Після детального аналізу кожен з факторів опрацьовується одночасно паралельними командами з широким лабораторним контролем", - повідомили у МОЗ.

Спалах гепатиту А на Вінничині

У Вінниці було госпіталізовано 135 людей, з яких підтверджено діагноз захворювання на гепатит А у 122 випадках. Про це повідомила завідувач відділу організації епіднагляду Центру громадського здоровя Оксана Кошалко.

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