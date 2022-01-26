За словами батька 31-річного чоловіка, який чекає на трансплантацію, вакцина від коронавірусу суперечить "основним принципам його сина, він у це не вірить".

У лікарні Бостона (США) відмовили пацієнту в пересадці серця частково через те, що він не вакцинований проти коронавірусу.

Як пише ВВС. Україна, за словами батька 31-річного ДіДжея Фергюсона, його син гостро потребує нового серця, але лікарня виключила його зі свого списку. Чоловік розповів, що вакцина від коронавірусу суперечить "основним принципам його сина, він у це не вірить".

У лікарні своєю чергою заявили, що дотримуються правил: "З огляду на дефіцит доступних органів, ми робимо все можливе, щоб пацієнт, якому пересадили орган, мав найбільші шанси на виживання".

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Речник лікарні наголосив, що вони вимагають від кандидатів на трансплантацію мати щеплення від COVID-19 та вести відповідний спосіб життя, "щоб створити найкращі шанси для успішної операції, так і оптимізувати виживання пацієнтів після трансплантації, враховуючи, що їхня імунна система сильно пригнічена".

З огляду на заяву лікарні можна сказати, що причиною відмови пацієнту могли бути й інші фактори, окрім відсутності вакцинації. Але медики відмовилися обговорювати деталі, посилаючись на конфіденційність інформації.

Разом з тим Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC) заохочує реципієнтів трансплантації та тих, хто знаходиться у їхньому найближчому оточенні, отримати повну вакцинацію та бустерну дозу від коронавірусу.

Доктор Артур Каплан, керівник відділу медичної етики в Школі медицини Гроссмана Нью-Йоркського університету, у коментарі CBS News зазначив, що після будь-якої трансплантації органів імунна система пацієнта майже не працює, і навіть звичайна застуда може виявитися смертельною.

"Органів не вистачає, ми не збираємося роздавати їх тим, хто має низькі шанси вижити, коли інші, які вакциновані, мають більше шансів вижити після операції", - каже медик.

За останні тижні це не перший випадок, коли невакцинований американець стикається з перешкодами у сфері охорони здоров'я.

Зазначимо, наразі від коронавірусу повністю вакциновані трохи більш як 63% населення США, і близько 40% американців отримали третю бустерну дозу.

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