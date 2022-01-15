Операція, зроблена Беннету, знову дала привід для суперечок про використання органів тварин в якості трансплантатів для людей, проти чого виступає багато зоозахисників.

57-річний американець Девід Беннет, якому зробили першу в світі пересадку серця від генетично модифікованої свині, через три дні після експериментальної операції, що тривала 7 годин, відчуває себе добре.

За словами лікарів, стан Беннета був занадто важким для пересадки донорського людського серця, пише Бі-бі-сі.

Операція є експериментальною і криє в собі величезні ризики для пацієнта. Навіть добре підходящі людські донорські органи можуть бути відторгнені після трансплантації, а у випадку з органами тварин така небезпека, швидше за все, підвищується.

Хоча такі операції пов'язані з дуже великим ризиком, деякі фахівці з медичної етики все одно вважають, що їх потрібно робити, якщо пацієнту про нього відомо.

"Ніколи не можна заздалегідь знати, чи не помре людина незабаром після операції, але при цьому якщо не ризикувати, то не рушиш вперед, - говорить професор прикладної етики Оксфордського університету Джуліан Савулеску. - Я думаю, що якщо людина повною мірою усвідомлює весь ступінь ризику, вона повинна мати право підписатися на такий радикальний експеримент".

При цьому, підкреслює професор, важливо, щоб пацієнтам давали на вибір всі наявні опції, в тому числі штучне серце і людський трансплантат.

За словами лікарів, які працювали з Беннетом, в його випадку операція була виправдана, оскільки інших варіантів не було, і без пересадки він би помер.

Професор Савулеску зазначає, що перед будь-якою такою операцією, щоб переконатися в її безпеці, необхідно провести дуже ретельний аналіз тканин і експерименти на тваринах.

Тим часом, трансплантація серця Беннету була проведена не в рамках клінічних випробувань, як це зазвичай потрібно при експериментальному лікуванні. А ліки, які йому давали, не випробовувалися навіть на приматах.

Однак, як каже доктор Крістін Лау з Вищої школи медицини Університету Меріленда, яка брала участь в розробці операції для Беннета, в ході цього процесу лікарі все робили грунтовно.

"Ми десятиліттями робили це в лабораторних умовах з приматами, намагаючись домогтися того, щоб це стало безпечним для людей", - заявила вона.

Операція, зроблена Беннету, знову дала привід для суперечок про використання органів тварин в якості трансплантатів для людей, проти чого виступає багато груп із захисту прав тварин.

Одна з таких груп," Люди за етичне поводження з тваринами "(PETA), назвала трансплантацію свинячого серця Беннету неетичною і небезпечною, а також "жахливим розбазарюванням ресурсів".

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"Тварини - це вам не набір інструментів в сараї: які хочеш - такі бери. Це складні і розумні істоти", - йдеться в заяві PETA.

Активісти зоозахисної організації стверджують, що модифікувати гени тварин, щоб зробити їх більш сумісними з людиною, неправильно. Щоб організм Беннета не відторгнув трансплантат, вченим довелося модифікувати 10 генів свині, що послужила донором серця. Серце було вилучено вранці того дня, на який була призначена операція.

Науковий співробітник Оксфордського університету, фахівець з біоетики Кетрін Деволдер вважає, що ми маємо право використовувати на органи генно-модифікованих свиней лише в тому випадку, якщо ми можемо "упевнитися в тому, що їм не завдають зайвих страждань".

"Використання свиней на м'ясо викликає куди більше проблем, ніж використання їх для порятунку життів, але, зрозуміло, це не причина, щоб ігнорувати благополуччя тварин", - говорить доктор Деволдер.

Ще одна проблема може виникнути з тими, кому з релігійних міркувань не можна отримувати донорські органи тварин.

Хоча релігія забороняє юдеям вирощувати або вживати в їжу свиней, пересадка свинячого серця "жодним чином не порушує кашрут", говорить Лондонський рабин доктор Моше Фрідман, який засідає в Комітеті з моралі та етики (MEAG) при Міністерстві охорони здоров'я Великобританії.

"Оскільки головне завдання іудейського закону полягає в збереженні людського життя, пацієнт-іудей зобов'язаний прийняти трансплантат від тварини, якщо це підвищує його шанси на виживання і поліпшення якості життя в майбутньому", - розповів рабин Фрідман.

В ісламі діє схожий постулат про те, що використання тварин дозволено, якщо це веде до порятунку людського життя.

Вища рада з релігійних приписів Єгипту," Дар аль-Іфта", видав фетву, в якій говориться, що використання клапанів свинячого серця дозволяється в разі, якщо "є загроза людському життю, втрати одного з органів, посилення або продовження хвороби або серйозного погіршення стану організму".

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