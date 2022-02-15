Серед великих країн Європи Україна продовжує займати одну з найнижчих позначок за кількістю виявлених випадків на 100 тис. населення.

У світі вже другий тиждень спостерігається стабілізація захворюваності на COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на онлайн-брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко.

"У світі вже другий тиждень спостерігається стабілізація захворюваності на COVID-19... Зменшується кількість нових виявлених випадків", - зазначив він.

Зокрема, за даними KSE, у Європі за тиждень ця кількість зменшилася на 10%, у світі - на 16%.

За словами Ганиченка, серед 15 країн Європи з населенням понад 10 млн осіб лише у Нідерландах, Великій Британії та Греції не спостерігається спад рівня захворюваності на COVID-19.

"Україна продовжує займати одну з найнижчих позначок за захворюваністю (серед великих країн Європи - УНІАН), тобто за кількістю виявлених випадків на 100 тис. населення", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, в Україні 15 лютого виявили 29 тис. 724 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

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