Найбільша кількість нових хворих на коронавірус за добу зафіксована у Києві, Одеській та Дніпропетровській областях.

В Україні за добу виявили 29 724 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 2 393 дитини та 884 медпрацівники.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 1889 осіб; зафіксовано 305 летальних випадків; одужали 23235 осіб.

Крім цього, проведено тестувань за добу – 111 624.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 4 572 417 осіб;

одужало – 3 811 630 осіб;

летальних випадків – 103 255 ;

проведено ПЛР-тестувань – 19 113 493.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 4584 ;

Вінницька область – 724;

Волинська область – 1179;

Дніпропетровська область – 2446;

Донецька область –1458 ;

Житомирська область – 626;

Закарпатська область – 472 ;

Запорізька область –1340 ;

Івано-Франківська область – 317;

Київська область – 1228;

Кіровоградська область – 432;

Луганська область – 772 ;

Львівська область – 999;

Миколаївська область – 954;

Одеська область – 3315;

Полтавська область – 1375;

Рівненська область – 794;

Сумська область – 794 ;

Тернопільська область – 344;

Харківська область – 1354;

Херсонська область – 475;

Хмельницька область – 679 ;

Черкаська область – 1192 ;

Чернівецька область – 648;

Чернігівська область – 1223.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Кампанія з вакцинації проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого 2021 року.

Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Південній Кореї, та Moderna.

З 14 грудня в Україні люди з певними медичними показами можуть отримати додаткову,третю дозу вакцини від коронавірусу.

Крім того, медики, співробітники будинків інтернатного типу та люди віком 60+ можуть отримати бустернудозу вакцини проти COVID-19.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.