В Україні за добу виявили 29 724 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 2 393 дитини та 884 медпрацівники.
Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 1889 осіб; зафіксовано 305 летальних випадків; одужали 23235 осіб.
Крім цього, проведено тестувань за добу – 111 624.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 4 572 417 осіб;
- одужало – 3 811 630 осіб;
- летальних випадків – 103 255 ;
- проведено ПЛР-тестувань – 19 113 493.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 4584 ;
Вінницька область – 724;
Волинська область – 1179;
Дніпропетровська область – 2446;
Донецька область –1458 ;
Житомирська область – 626;
Закарпатська область – 472 ;
Запорізька область –1340 ;
Івано-Франківська область – 317;
Київська область – 1228;
Кіровоградська область – 432;
Луганська область – 772 ;
Львівська область – 999;
Миколаївська область – 954;
Одеська область – 3315;
Полтавська область – 1375;
Рівненська область – 794;
Сумська область – 794 ;
Тернопільська область – 344;
Харківська область – 1354;
Херсонська область – 475;
Хмельницька область – 679 ;
Черкаська область – 1192 ;
Чернівецька область – 648;
Чернігівська область – 1223.
Вакцинація від коронавірусу в Україні
Кампанія з вакцинації проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого 2021 року.
Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Південній Кореї, та Moderna.
З 14 грудня в Україні люди з певними медичними показами можуть отримати додаткову,третю дозу вакцини від коронавірусу.
Крім того, медики, співробітники будинків інтернатного типу та люди віком 60+ можуть отримати бустернудозу вакцини проти COVID-19.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.