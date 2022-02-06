Вірус у суботу діагностували у більше ніж 2 тисяч дітей.

Упродовж суботи, 5 лютого, в Україні коронавірус COVID-19 діагностували у 27 851 особи.

Вірус, зокрема, виявили у 431 медика та 2 597 дітей, повідомив Telegram-канал "МОЗ України".

У відомстві додали, що в лікарні потрапили 4 219 захворілих, померли через ускладнення від коронавірусу 109 осіб, а перебороли хворобу – 6 089.

Коронавірус в Україні – статистика станом на 6 лютого:

Загальна кількість захворілих – 4 284 059 осіб;

Загальна кількість тих, хто одужав, – 3 676 068 осіб;

Загальна кількість померлих – 101 277 осіб;

Усього зроблено ПЛР-тестів – 18 563 140.

Читайте такожСитуація з COVID-19 в Європі зміниться: у ВООЗ спрогнозували тривалий період спокоюНагадаємо, COVID-19 в Україні 4 лютого діагностували у 42 533 осіб, серед них було 920 медиків та 4 268 дітей.

В нашій країні 4 лютого було встановлено добовий антирекорд за кількість виявлених хворих на коронавірус – COVID-19 знайшли у 43 тис. 778 осіб.

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