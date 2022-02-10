Сімейні лікарі першочергово призначатимуть "Молнупіравір" пацієнтам із груп ризику, щоб убезпечити хворих від переходу із легкого ступеня тяжкості захворювання до середнього та важкого.

Міністерство охорони здоров’я України розподілило у регіони 60 тис. курсів препарату для лікування COVID-19 "Молнупіравір".

Про це повідомив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда.

За його словами, найближчим часом логісти почнуть доставляти його до закладів охорони здоров’я. Згодом надійдуть ще 240 тис. курсів, 75 тис. із яких прибудуть в Україну до кінця цього тижня.

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"Молнупіравір" — це препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Так він запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби.

Препарат випускається у формі пігулок, не має особливих вимог зберігання, і його зручно приймати.

Сімейні лікарі першочергово призначатимуть "Молнупіравір" пацієнтам із груп ризику, щоб убезпечити хворих від переходу із легкого ступеня тяжкості захворювання до середнього та важкого.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого Україна отримала 60 тис. курсів препарату "Молнупіравір", призначеного для лікування COVID-19.

Що таке "Молнупіравір"

Препарат запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби. Випускається у формі пігулок, не має особливих вимог зберігання і його зручно приймати.

Пігулки вже зареєстровані у низці країн світу, зокрема США, Японії та Великій Британії.

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