У середу з коронавірусом госпіталізували понад 4 тисячі осіб, зазначили у МОЗ України.

Упродовж середи, 9 лютого, коронавірус в Україні виявлено у 41 694 осіб, серед захворілих є 3 486 дітей та 1 101 медробітник.

Через ускладнення, які спровокував COVID-19, померли 280 громадян, повідомив МОЗ України в Telegram.

У міністерстві зазначили, що у середу стало відомо про одужання 16 628 осіб. Також у відомстві повідомили, що за добу були госпіталізовані 4 128 громадян.

Коронавірус в Україні – статистика станом на 10 лютого:

Усього захворіли 4 421 741 особа;

Усього одужали 3 729 976 осіб;

Загальна кількість жертв – 102 167;

Загальна кількість зроблених ПЛР-тестів – 18 842 668.

Читайте такожУкраїні загрожує 60 тисяч хворих на COVID-19 на добу: Ляшко назвав терміниНагадаємо, 8 лютого COVID-19 діагностували у 38 257 осіб, зокрема, у 1 076 медиків та 3 308 дітей.

Коронавірус в Україні 4 лютого діагностовано у 43 тис. 778 громадян – це новий антирекорд.

Нагадаємо, у березні 2020 року розпочалася пандемія COVID-19. Пізніше низка компаній розробили вакцини від вірусу.

Вакцинація в Україні стартувала в останні дні лютого 2021-го.

Записатися на вакцинацію в Україні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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