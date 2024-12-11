Висока температура чинить невидиму дію на на клітинному і молекулярному рівнях.

Сильна спека не лише перевантажує серце й нирки, уповільнює розумову діяльність, а й може мати невидимі наслідки для організму – на клітинному і молекулярному рівнях. Зокрема вона прискорює старіння організму. Такого висновку дійшли американські вчені і представили його на науковій зустрічі Геронтологічного товариства Америки в Сіетлі, штат Вашингтон, повідомляє видання Nature.

Дослідники вивчали вплив високої температури на здоров’я, аналізуючи ДНК-маркери понад 3000 людей. За словами вчених, негативні наслідки від спеки можуть проявлятися не відразу як видимий результат, а скоріше проявлятися на клітинному й молекулярному рівнях, а згодом навіть можуть призводити до інвалідності.

Зазначається, що дослідники проаналізували ДНК-маркери за 2016–2017 роки 3800 людей віком 56 років і старших. Вони порівнювали ці дані з температурними картами Сполучених Штатів і шукали кореляцію між станом молекулярних маркерів і кількістю днів, коли тепловий індекс – показник сприйняття температури, що враховує як спеку, так і вологість, – перевищував 26,7 °C або 32,2 °C у місці проживання учасника.

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Дослідники також враховували расову та етнічну приналежність людини, наявність куріння, місцезнаходження людини, дохід. Вони з’ясували, що ті, хто жив у районах з більшою кількістю спекотних днів протягом одного або шести років, здавалися старшими, ніж ті, хто жив у місцях із прохолоднішою погодою.

Аналіз однієї групи молекулярних маркерів показав, що щоразу, коли кількість спекотних днів збільшувалася на 10%, до молекулярного віку учасників додавався 0,12 року. Інший набір молекулярних маркерів продемонстрував, що люди, які живуть у спеці, старіли на 0,6% швидше.

У дослідженні не враховувалося, чи є у людей кондиціонер і скільки часу вони проводять надворі. Також не вдалося відстежити індивідуальні реакції на тепло. Це вчені сподіваються зробити, коли отримають доступ до даних аналізу молекулярних маркерів на основі зразків крові, взятих у 2022 році.

Аномальна спека у світі та Україні

2024 рік, за прогнозами вчених Європейського Союзу, стане найспекотнішим за всю історію спостережень. Очікується, що надзвичайно високі температури збережуться і в перші місяці 2025 року.

Попереднім найспекотнішим роком за всю історію спостережень був 2023 рік.

За прогнозами вчених, 2025 рік може бути трохи прохолоднішим за поточний,

В Україні цього року метеорологічне літо виявилося особливо довгим: воно почалося в середині травня і тривало до першої декади жовтня. Експерти впевнені, що надалі тривалість спекотного періоду збільшуватиметься: літо починатиметься раніше і закінчуватиметься пізніше.

Основною причиною таких змін називає посилення парникового ефекту, який призводить до загального підвищення температури на планеті.

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