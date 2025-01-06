Новий китайський вірус "набирає обертів" не тільки в Китаї, а й у різних країнах світу.

У Китаї, через 5 років від початку пандемії коронавірусу (COVID-19), спостерігається сплеск нового респіраторного вірусу - людського метапневмовірусу (HMPV). Лікарні поступово стають переповненими і вже запроваджуються нові заходи контролю, пише The Independent.

Повідомляється, що сплеск захворюваності стався в північних провінціях і особливо торкнувся дітей. У соціальних мережах дедалі частіше з'являються фотографії та відео людей у масках у лікарнях Китаю, а місцеві репортери почали порівнювати ситуацію з першим спалахом COVID-19.

Органи охорони здоров'я вживають нових заходів щодо моніторингу та боротьби з поширенням випадків пневмонії невідомого походження. Однак офіційно в Китаї применшують небезпеку нового вірусу, заявляючи, що таке відбувається взимку щороку.

Відео дня

"Порівняно з попереднім роком, захворювання виглядають менш важкими та поширюються в менших масштабах", - сказала офіційна представниця МЗС Китаю Мао Нін.

Що відомо про HMPV

Це респіраторний вірус, виявлений ще 2001 року, який спричиняє практично такі самі симптоми, як грип або застуда, включно з кашлем, лихоманкою, закладеністю носа і втомою. Захворювання HMPV протікає в легкій формі, але може призвести до ускладнень - у людей з ослабленою імунною системою, немовлят і літніх людей фіксували запалення легенів (пневмонію).

Він поширюється через респіраторні краплі або контакт із забрудненими поверхнями. Випадки захворювання раніше вже були виявлені у Великій Британії, Казахстані та навіть в Україні.

Позаштатний спеціаліст МОЗ України з інфекційних хвороб Ольга Голубовська на своїй сторінці у Facebook повідомила, що в нашій країні офіційно зафіксували 13 підтверджених випадків HMPV, але їх ще більше.

"Орієнтовний інкубаційний період - від 3 до 6 днів, а середня тривалість захворювання може змінюватись залежно від тяжкості, в середньому 7-10 днів", - пише вона.

Вакцини проти HMPV або специфічного противірусного лікування - немає.

Що відомо про ситуацію з вірусами по всьому світу

Раніше УНІАН повідомляв, що ВООЗ зафіксувала смертельний вірус Оропуш ще в трьох країнах, окрім Великої Британії, Еквадору, Панами та Кайманових островів. "У Європі зареєстровано 30 випадків захворювання", - повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я.

Крім того, в Африці зареєстровано кілька випадків зараження смертоносним вірусом Марбург. Хоча він був виявлений вченими ще в 1967 р. На даний момент у Руанді зареєстровано 9 смертей через цей вірус.

Вас також можуть зацікавити новини: