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Очолюваний республіканцями комітет Палати представників США, який досліджує широкі аспекти пандемії Covid-19 та її наслідків, представив свій остаточний звіт.

Згідно з їхнім висновком, вірус, швидше за все, виник у китайській лабораторії в Ухані. Доказами цього слугують біологічні характеристики Covid-19 та спалах хвороби серед дослідників Інституту вірусології Уханя восени 2019 року, передає CNN.

Крім того, якби докази природного походження вірусу існували, то вже були б відомі, вважають у комітеті. Водночас видання зазначає, що пошуки інфікованих предковим вірусом тварин - не швидке завдання:

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"Знадобилося більше десяти років, щоб визначити походження першого спалаху SARS, а походження лихоманки Ебола досі невідоме".

Всесвітню організацію охорони здоров’я звинувачують в тому, що вона поставила політичні інтереси Комуністичної партії Китаю вище допомоги людям, а також дозволила їй контролювати розслідування щодо походження вірусу. Через це Комітет вимагає, щоб "Договір про пандемію", який розробляє ВООЗ, спочатку схвалив американський Сенат.

У звіті також піддаються критиці вимоги щодо соціального дистанціювання та використання масок. На думку членів комітету, тривалі карантинні заходи дуже зашкодили як економіці Штатів, так і психічному та фізичному здоров’ю її громадян.

Водночас вони заявили, що запроваджені адміністрацією Дональда Трампа обмеження на поїздки "допомогли врятувати життя та були несправедливо розкритиковані як ксенофобія", а операція Warp Speed (державно-приватне партнерство для сприяння та прискорення розробки вакцин) призвела до "неймовірного досягнення науки".

Комітет звинуватив посадових осіб охорони здоров’я в участі в скоординованих зусиллях з ігнорування природного імунітету, придушенні незгодних думок, поширенні дезінформації та використання не за призначенням таких ліків, як івермектин і гідроксихлорохін.

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