Виявлено новий тип "чоловічого" раку

11:22, 20 червня 2018
Зарубіжні новини
2261 0
Агресивні форми раку простати можуть вражати і молодих чоловіків / lifenail.ru

Вчені проаналізували ДНК, які вони вичленували із зразків пухлин 360 пацієнтів, які хворіють на рак передміхурової залози. Дослідники виявили: на пізніх стадіях цього ракового захворювання в 7% випадків спостерігаються зміни в гені CDK12, повідомляє MedikForum, посилаючись на The Hindustan Times.

Читайте такожХірурги розробили новий ефективний метод лікування раку простати

«Порушення в роботі гена CDK12 можуть відігравати важливу роль в метастазуванні пухлини», - цитує видання авторів роботи.

Для терапії цього типу раку, на думку науковців, підійдуть лікарські препарати з розряду імунних інгібіторів контрольних точок. Під дією цих медикаментів імунна система організму краще розпізнає уражені клітини, щоб направити до них клітини-кілери.

Рак передміхурової залози - це одне з найпоширеніших онкологічних захворювань. При цьому агресивні форми раку простати можуть вражати і молодих чоловіків. Приблизно кожен десятий випадок виникнення раку простати мають значну спадкову складову. Для чоловіка, чий батько захворів на рак передміхурової залози, ймовірність постраждати від цього захворювання підвищується в 2 рази. Якщо рак був у батька і брата, ризик збільшується вже в 5 разів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #вчені#чоловіки#рак