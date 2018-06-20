Виявлено новий тип "чоловічого" раку

Вчені виявили, що на пізніх стадіях цього ракового захворювання в 7% випадків спостерігаються зміни в гені CDK12.

Дослідники зі США виявили новий тип раку передміхурової залози. Йдеться про метастазуючі пухлини зі зміненим геном CDK12.

Вчені проаналізували ДНК, які вони вичленували із зразків пухлин 360 пацієнтів, які хворіють на рак передміхурової залози. Дослідники виявили: на пізніх стадіях цього ракового захворювання в 7% випадків спостерігаються зміни в гені CDK12, повідомляє MedikForum, посилаючись на The Hindustan Times.

Читайте такожХірурги розробили новий ефективний метод лікування раку простати

«Порушення в роботі гена CDK12 можуть відігравати важливу роль в метастазуванні пухлини», - цитує видання авторів роботи.

Для терапії цього типу раку, на думку науковців, підійдуть лікарські препарати з розряду імунних інгібіторів контрольних точок. Під дією цих медикаментів імунна система організму краще розпізнає уражені клітини, щоб направити до них клітини-кілери.

Рак передміхурової залози - це одне з найпоширеніших онкологічних захворювань. При цьому агресивні форми раку простати можуть вражати і молодих чоловіків. Приблизно кожен десятий випадок виникнення раку простати мають значну спадкову складову. Для чоловіка, чий батько захворів на рак передміхурової залози, ймовірність постраждати від цього захворювання підвищується в 2 рази. Якщо рак був у батька і брата, ризик збільшується вже в 5 разів.