Учені обіцяють, що людина більше не буде пахнути потом у спеку

Учені змогли детально зафіксувати ключову частину процесу, під час якого бактерії в ділянці пахв виробляють свій неприємний компонент, що породжує різкий запах.

Вчені обіцяють покінчити з проблемою неприємного запаху тіла. Вони з'ясували, як саме бактерії з ділянок пахв виробляють цей запах, а отже, з'явилася і можливість його усунути.

У спекотні літні дні мільйони людей стикаються з проблемою неприємного запаху тіла. Якщо сама людина не вирізняється підвищеною пітливістю, то вона змушена терпіти ці запахи з боку інших у громадському транспорті, передає "МедикФорум".

Проте вчені з англійського Університету Йорка змогли детально зафіксувати ключову частину процесу, під час якого бактерії в ділянці пахв і виробляють свій неприємний компонент, що породжує різкий запах. Це відкриття може призвести до створення набагато потужніших дезодорантів, націлених саме на такі процеси.

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Більшість наявних дезодорантів або намагаються знищити бактерії, які погано пахнуть, або замаскувати запах. А новий гігієнічний засіб, створений на основі відкриття вчених, буде розрахований на запобігання виникненню цього запаху спочатку. Роль бактерій у його процесі відома давно, але лише нещодавно вчені виявили, що за цей запах відповідає лише невелика популяція бактерій. Втім, до останнього часу було не дуже зрозуміло, як саме бактерії створюють цей аромат.

Неприємний запах тіла народжується в той момент, коли бактерії стикаються з компонентами, що не мають запаху і виділяються в ділянці пахв потім, конвертуючи їх у хімічні речовини.

Дослідники тепер встановили першу стадію цього процесу, з'ясувавши транспортну молекулу, яка дозволяє бактеріям розпізнавати й ковтати ці компоненти, що не мають запаху.

Раніше дослідники з'ясували, що запахи допомагають дітям приймати рішення.