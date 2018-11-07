Знайдено ідеальну формулу вживання алкоголю

В ідеалі на випивку повинні припадати три дні, час, що залишився, організм повинен відновлюватися.

Британські медики поділилися правилами вживання алкоголю. Перше - не можна пити щодня, повинне бути "вікно". Друге - не можна виходити за рамки допустимої денної дози.

В опублікованій в газеті Daily Mail статті зазначається, що особливо важливо витримувати "паузи тверезості" людям від 40 років.

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"Навіть один безалкогольний день на тиждень дасть шанс організму очиститися", - наголошують медики.

Так, експерти порадили випивати не більше 14 порцій спиртних напоїв на тиждень.

За розрахунками британських фахівців, 14 порцій алкоголю - це шість пінт (1 пінта = 0,56 л) пива міцністю 4%, або шість келихів вина в 175 мл, або 14 чарок об'ємом 25 мл міцних, 40-градусних напоїв.

Водночас, дослідники наголосили, що регулярне вживання алкоголю провокує проблеми зі сном, розвиток гіпертонії й підвищену схильність до раку.

Раніше вчені з Університету Брауна заявили про те, що алкоголь впливає на процес формування спогадів й змінює білки в мозку, що призводить до появи потягу до спиртного.