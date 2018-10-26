Вчені з'ясували, чому з'являється пристрасть до алкоголю

У ході дослідження вчені спостерігали за фруктовими мушками.

Вчені з Університету Брауна заявили про те, що алкоголь впливає на процес формування спогадів і змінює білки в мозку, що призводить до появи пристрасті до спиртного.

Як повідомляє dt.ua з посиланням на MedicalXpress, це може пояснити те, чому рецидиви можливі навіть у алкоголіків, які утримуються від вживання спиртного протягом декількох років.

"Одна з речей, які ми намагалися зрозуміти, це те, чому зловживання наркотиками може викликати дійсно приємні спогади, незважаючи на те, що вони, по факту, є нейротоксинами", - заявила провідний автор дослідження Карла Каун.

У ході дослідження вчені спостерігали за фруктовими мушками. Спочатку їх навчили знаходити алкоголь, а потім відключали різні гени, які могли бути залучені в процес формування залежності.

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У результаті було встановлено, що один із таких генів кодує білок Notch, який впливає на розвиток фруктових мушок, людей та інших тварин. Відзначається, що білок є основою ланцюжка з "доміно", який впливає на внутрішньоутробний розвиток, розвиток мозку і його функціонування у дорослих особин. Подібно ланцюжку з "доміно", якщо одна з кісточок падає, вона тягне за собою інші.

Тому залучення Notch тягне за собою активацію D-2-подібного рецептора - білка, що розпізнає нейромедіатор дофамін, і викликає почуття задоволення. Однак вплив алкоголю на Notch не викликав змін в кількості D-2-подібного рецептора, а призводив до заміни однієї амінокислоти білкової послідовності. Як підкреслюють дослідники, відомо, що D-2-подібний рецептор бере участь у кодуванні того, є спогади приємними, чи ні.

Як повідомляв УНІАН раніше, згідно масштабного дослідження, в якому взяли участь 28 мільйонів чоловік з 195 країн, безпечної дози алкоголю не існує.