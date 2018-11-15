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Визначено вік початку старіння

08:33, 15 листопада 2018
Зарубіжні новини
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Ілюстрація REUTERS

Вчені провели низку експериментів, і в підсумку дійшли висновку, що в 39 років вмикається пусковий механізм згасання розумової та фізичної активності, передає MedikForum.

Дослідники з'ясували, що в 39 років в організмі починає знижуватися кількість мієліну - речовини, яка захищає нервові клітини. Зниження його вироблення робить клітини більш уразливими перед ушкодженнями, що провокує розвиток процесів, що призводять до так званих вікових захворювань.

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Якщо необхідність нахилятися за падінням журналом змушує тіло хворіти, або якщо ви засинаєте перед телевізором, то, можливо, це означає, що організм починає старіти. Першими ознаками старіння, які можуть виникати в 39 років, вчені вважають біль і скутість у суглобах. Крім того, сигналом початку старіння, за їхніми словами, є труднощі, що виникають при використанні сучасних технологій.

Раніше американські вчені з'ясували, що хімічні сполуки, які виробляються організмом при голодуванні й обмеження калорій, чинять омолоджувальний ефект.

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Теги: #вчені#старіння