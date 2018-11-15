Визначено вік початку старіння

Американські вчені встановили, у якому віці в організмі сучасних людей починається процес старіння.

На думку науковців, старіння починається в 39 років, але для більшості його найперші симптоми виявляються непомітними.

Вчені провели низку експериментів, і в підсумку дійшли висновку, що в 39 років вмикається пусковий механізм згасання розумової та фізичної активності, передає MedikForum.

Дослідники з'ясували, що в 39 років в організмі починає знижуватися кількість мієліну - речовини, яка захищає нервові клітини. Зниження його вироблення робить клітини більш уразливими перед ушкодженнями, що провокує розвиток процесів, що призводять до так званих вікових захворювань.

Читайте такожВчені заявили, що половині країн світу загрожує скорочення населення

Якщо необхідність нахилятися за падінням журналом змушує тіло хворіти, або якщо ви засинаєте перед телевізором, то, можливо, це означає, що організм починає старіти. Першими ознаками старіння, які можуть виникати в 39 років, вчені вважають біль і скутість у суглобах. Крім того, сигналом початку старіння, за їхніми словами, є труднощі, що виникають при використанні сучасних технологій.

Раніше американські вчені з'ясували, що хімічні сполуки, які виробляються організмом при голодуванні й обмеження калорій, чинять омолоджувальний ефект.