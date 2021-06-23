У 10 досліджених зразках з Мінська знайшли характерний набір мутацій.

У Білорусі вперше офіційно зафіксували випадки зараження коронавірусним штамом "дельта", також відомим як "індійський" штам.

Про це в середу, 23 червня, повідомили в МОЗ країни.

"Аналіз послідовностей вірусу SARS-CoV-2 (виділених у червні з проб пацієнтів з підтвердженим COVID-19) показав, що в Мінську 10 досліджених зразків мали набір мутацій у шиповидному білку, характерних для "індійського" варіанту (дельта, В.1.617.2). Тому можна констатувати, що "індійський варіант коронавірусу" виявлено в Білорусі. При цьому циркуляція даного варіанту в інших регіонах Білорусі не встановлена", - йдеться в повідомленні.

Ситуація з коронавірусом в Білорусі

Загалом за останню добу 22 червня, за офіційними даними, в Республіці Білорусь зареєстровані 802 пацієнти з COVID-19 (зроблено 19 176 тестів), виписані - 805 пацієнтів.

Читайте такожШмигаль доручив відкрити центри масової вакцинації населення від COVID-19 щонайменше в кожному районіВід початку пандемії в Білорусі офіційно були зареєстровані 412 353 людини з позитивним тестом на COVID-19. Видужали 405 045 пацієнтів, у яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19.

За весь період поширення інфекції на території країни, за інформацією влади, померли 3 072 пацієнти з виявленою коронавірусною інфекцією.

Понад 790 100 осіб отримали першу дозу вакцини проти COVID-19, з них понад 501 700 - пройшли повний курс вакцинації.

"Індійський" штам "дельта": що відомо

Перший відомий зразок цього варіанту коронавірусу SARS-CoV-2 - лінія B.1.617.2 ("дельта") - вперше виявили в Індії восени 2020 року. Його повний геном опублікували в міжнародній базі GISAID 7 жовтня.

У другій половині квітня 2021-го "індійський" штам "дельта" зафіксували в Росії.

У червні 2021-го в Індії виявили мутований варіант B.1.617.2, відомий як варіант AY.1 або "дельта плюс". Він відрізняється наявністю у спайковому білку мутації, здатної знижувати активність антитіл у перехворілих і вакцинованих людей.

Сьогодні є підстави припускати, що "індійський" варіант може більш ефективно поширюватися у порівнянні з варіантами вірусу, що циркулювали на початку епідемії COVID-19. Мутації в шиповидному білку призводять до того, що вірус краще прикріплюється до рецептора клітини та краще проникає в неї.

У НАН України очікують, що до кінця літа штам "дельта" домінуватиме на всій території Європи, а в Україні через низький рівень вакцинації населення і велику міграцію з РФ може поширитися швидшими темпами та мати важчі наслідки, ніж у західних країнах.

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Автор: Катерина Комолова