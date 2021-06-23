Найбільше випадків захворювання виявлено у Києві, найменше - в Івано-Франківській та Тернопільській областях.

Минулої доби в Україні було зафіксовано 835 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них дітей - 33, медичних працівників - 25.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Також за останню добу госпіталізовано 419 осіб. Летальних випадків зареєстровано 70. Одужали 2 тис. 292 особи.

Вчора в Україні виявили мінімум нових випадків коронавірусу з початку року, менше ніж 300 випадків, а сьогодні на 500 заражень більше.

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З 18 червня кількість інфікованих на добу не перевищує тисячу осіб. Кількість тих, хто одужав за добу, як і раніше перевищує число хворих. Така динаміка спостерігається майже два місяці.

Найбільше випадків захворювання виявлено у Києві (241), найменше - в Івано-Франківській (7) та Тернопільській (4) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в країні захворіли 2 млн 230 тис. 977 осіб. Одужала 2 млн 155 тис. 261 особа. Летальних випадків зареєстровано 52 тис. 123.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 48 197 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 26 280, методом ІФА — 8 135. Також зробили 13 782 експрес-тести на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели понад 10,7 мільйона ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

53 786 людей щеплено проти COVID-19 за добу 22 червня 2021 року. Одну дозу отримали 22 526 людей, повністю імунізовані - 31 260 людей.

Протягом доби працювали 412 мобільних бригад та 1 064 пункти щеплення.

Станом на 22 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 725 976 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 755 139 людей, з них отримали 1 дозу – 1 755 137 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 394 107 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 149 244 щеплень.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автори: Вікторія Гордієнко, Наталя Нічишина