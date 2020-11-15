Люди, що палять, можуть піддатися "негайному ризику зараження" COVID-19 через пошкодження легенів.

Дослідники з Медичної школи Стенфордського університету з'ясували, що куріння вейпа підвищує ризик заразитися коронавірусною інфекцією COVID-19 в п'ять-сім разів в порівнянні з людьми, які не курять.

Про це повідомляє видання The National Interest.

В ході дослідження на території США були опитані 4,3 тисячі осіб у віці 13-24 років. При цьому кожен другий респондент повідомив, що курить. Проаналізувавши інформацію, вчені прийшли до висновку, що у любителів вейпінгу не тільки підвищений ризик зараження інфекцією, але і в п'ять разів більше шанс, що симптоми COVID-19 проявляться в важчій формі.

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У підсумку вони прийшли до висновку, що люди, що палять вейпи, в п'ять-сім разів частіше підхоплюють вірус в порівнянні з тими, хто не курить електронні сигарети.

Одна з авторів роботи, професор педіатрії Стенфордського університету доктор Бонні Халперн-Фелшер попередила молодих людей, що вони можуть піддатися «негайному ризику зараження» COVID-19 через пошкодження легенів.

За даними вчених, електронні сигарети змінюють імунну систему і погано впливають на легені. З іншого боку, аерозольні частинки, які видихає людина, можуть нести в собі COVID-19 і заразити оточуючих.

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Автор: Денис Прядко