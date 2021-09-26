Розглядається можливість залучення Національної гвардії і медиків з інших штатів, щоб заповнити кадровий дефіцит в лікарнях.

У Нью-Йорку тисячі невакцинованих медпрацівників можуть звільнити.

Як повідомляє "Голос Америки", губернатор Нью-Йорка Кейті Гокул розглядає можливість залучення Національної гвардії і медиків з інших штатів, щоб заповнити кадровий дефіцит в лікарнях, якщо не всім медикам вдасться до понеділка пройти обов'язкове щеплення від СOVID-19.

Вона заявила, що її план передбачає оголошення надзвичайного стану у штаті, і це дозволить збільшити надходження медпрацівників з інших штатів, країн або тих, хто пішов на пенсію.

За словами Гокул, штат вивчає можливість залучення військових Національної гвардії, які мають медичну підготовку, для укомплектування лікарень та інших медичних закладів.

Читайте такожУ Німеччині повністю щеплені від COVID-19 майже 75% дорослихЗа даними офісу губернатора, у штаті Нью-Йорк невакцинованими лишаються близько 70 тис. працівників, це практично 16% з усіх 450 тис. співробітників медичних закладів.

Свій план медичного забезпечення штату вона оголосила на фоні широкого конфлікту між лідерами американських штатів і федеральним урядом. Адміністрація президента США виступає за обов'язкову вакцинацію від СOVID-19 медиків, держслужбовців та працівників великих компаній. Втім деякі представники місцевих влад - проти обов'язкового щеплення.

"Ми продовжуємо боротьбу проти СOVID-19, щоб захистити наших близьких. Я вдячна усім медпрацівникам, які зробили щеплення, і закликаю всіх медиків, які ще не вакциновані, зробити це зараз, щоб вони мали змогу продовжувати надавати медичну допомогу", - сказала губернатор під час презентації плану.

Медики, звільнені за відмову від вакцинації, не зможуть отримати страховку по безробіттю, зазначили в офісі губернатора. Виключенням може бути лише пред’явлення довідки від лікаря, що вакцина протипоказана.

Раніше повідомлялося, що на сайті президента України створили петицію з вимогою запровадити кримінальну відповідальність за примусову вакцинацію.

Коронавірус у світі

Довідка УНІАН. Станом на ранок 26 вересня в світі виявили 232 292 805 підтверджених випадків COVID-19, померли від ускладнень 4 757 578 осіб.

За кількістю випадків зараження коронавірусом лідирують США, за ними йдуть Індія і Бразилія.

Автор: Тамара Отовська