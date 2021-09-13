Нові правила набули чинності 13 вересня.

Влада Литви, де масово протестували через вакцинацію, ввели жорсткі обмеження для тих, у кого немає так званого "паспорта можливостей". Нові правила набули чинності з 13 Вересня.

Про це повідомляє Delfi.

Документ видають тим, хто пройшов повний курс вакцинації, перехворів або отримав негативний результат тесту на COVID-19.

Куди в Литві не пустять без "паспорта можливостей":

у магазини з товарами не першої необхідності;

торгові центри, ринки, якщо їх площа не перевищує 1500 квадратних метрів;

кафе і ресторани;

салони краси;

спортклуби;

заходи за участю понад 500 осіб.

Читайте такожЯкі країни світу відкрили кордони для українців (оновлюється)Куди можна без "паспорта можливостей":

у продовольчі магазини та на продуктові ринки;

у магазини з товарами для тварин;

в аптеки;

салони оптики;

в ортопедичні салони;

у магазини, що торгують рослинами, насінням, добривами, але тільки в ті, які не знаходяться в торгових центрах.

Крім того, можна замовляти їжу на винос, відвідувати літні тераси барів і кафе, користуватися послугами АЗС, користуватися послугами ремонтних майстерень, ритуальними послугами, ходити в бібліотеки, музеї, виставки, отримувати соціальні, юридичні та необхідні послуги в державних установах, а також відвідувати пацієнтів у важкому стані, вагітних і неповнолітніх.

Також документ не потрібен і в транспорті, але при цьому повинен дотримуватися масочний режим та дистанція. На міжміських і замовних рейсах можуть бути зайняті тільки сидячі місця.

В освітні установи можна відвідувати тільки з "паспортом можливостей", крім шкіл і дитячих садків. Ті, у кого немає документа, повинні постійно тестуватися на COVID-19, але послуга платна.

Все ж деякі обмеження залишаться і для вакцинованих громадян. Наприклад, носити маски в людних місцях, дезінфікувати руки і дотримуватися дистанції.

Як раніше повідомляв УНІАН, влада Литви має намір обмежити право на роботу громадян, які відмовляються вакцинуватися від COVID-19. Обов'язкова вакцинація буде введена тільки для окремих професій.

Щепитися від коронавірусу до жовтня необхідно медикам, педагогам і соціальним працівникам.

Автор: Анастасія Горбачова