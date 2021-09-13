Влада Литви, де масово протестували через вакцинацію, ввели жорсткі обмеження для тих, у кого немає так званого "паспорта можливостей". Нові правила набули чинності з 13 Вересня.
Про це повідомляє Delfi.
Документ видають тим, хто пройшов повний курс вакцинації, перехворів або отримав негативний результат тесту на COVID-19.
Куди в Литві не пустять без "паспорта можливостей":
- у магазини з товарами не першої необхідності;
- торгові центри, ринки, якщо їх площа не перевищує 1500 квадратних метрів;
- кафе і ресторани;
- салони краси;
- спортклуби;
- заходи за участю понад 500 осіб.
Читайте такожЯкі країни світу відкрили кордони для українців (оновлюється)Куди можна без "паспорта можливостей":
- у продовольчі магазини та на продуктові ринки;
- у магазини з товарами для тварин;
- в аптеки;
- салони оптики;
- в ортопедичні салони;
- у магазини, що торгують рослинами, насінням, добривами, але тільки в ті, які не знаходяться в торгових центрах.
Крім того, можна замовляти їжу на винос, відвідувати літні тераси барів і кафе, користуватися послугами АЗС, користуватися послугами ремонтних майстерень, ритуальними послугами, ходити в бібліотеки, музеї, виставки, отримувати соціальні, юридичні та необхідні послуги в державних установах, а також відвідувати пацієнтів у важкому стані, вагітних і неповнолітніх.
Також документ не потрібен і в транспорті, але при цьому повинен дотримуватися масочний режим та дистанція. На міжміських і замовних рейсах можуть бути зайняті тільки сидячі місця.
В освітні установи можна відвідувати тільки з "паспортом можливостей", крім шкіл і дитячих садків. Ті, у кого немає документа, повинні постійно тестуватися на COVID-19, але послуга платна.
Все ж деякі обмеження залишаться і для вакцинованих громадян. Наприклад, носити маски в людних місцях, дезінфікувати руки і дотримуватися дистанції.
Як раніше повідомляв УНІАН, влада Литви має намір обмежити право на роботу громадян, які відмовляються вакцинуватися від COVID-19. Обов'язкова вакцинація буде введена тільки для окремих професій.
Щепитися від коронавірусу до жовтня необхідно медикам, педагогам і соціальним працівникам.