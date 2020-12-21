Країни ЄС вже обмежують пасажирське сполучення з Великобританією, де виявили новий штам коронавірусу.

У Брюсселі сьогодні пройде нарада антикризового механізму через новий різновид коронавірусу, про який стало відомо останніми днями.

Засідання проведе головування Німеччини в Раді Євросоюзу, пише "РБК-Україна" з посиланням на DW.

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У неділю канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен і голова Європейської Ради Шарль Мішель провели телефонні переговори, щоб скоординувати зусилля з протидії пандемії.

Як повідомляє Reuters, Британський прем'єр Борис Джонсон сьогодні очолить зустріч з реагування на надзвичайні ситуації. На ній обговорять міжнародні поїздки, зокрема потік вантажів до Великобританії і з Великобританії.

Мутація коронавірусу в Британії та за її межами: що відомо

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Автор: УНІАН