У Брюсселі сьогодні пройде нарада антикризового механізму через новий різновид коронавірусу, про який стало відомо останніми днями.
Засідання проведе головування Німеччини в Раді Євросоюзу, пише "РБК-Україна" з посиланням на DW.
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У неділю канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен і голова Європейської Ради Шарль Мішель провели телефонні переговори, щоб скоординувати зусилля з протидії пандемії.
Як повідомляє Reuters, Британський прем'єр Борис Джонсон сьогодні очолить зустріч з реагування на надзвичайні ситуації. На ній обговорять міжнародні поїздки, зокрема потік вантажів до Великобританії і з Великобританії.
Мутація коронавірусу в Британії та за її межами: що відомо
- 14 грудня міністр охорони здоров'я Великобританії Меттью Хенкок заявив, що в країні виявлено новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який поширюється швидше.
- Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон зазначив, що новий генетичний варіант вірусу може бути на 70% більш заразним.
- Оцінили небезпеку від нового штаму коронавірусу і в ВООЗ.
- Через це країни Євросоюзу почали обмежувати пасажирські перевезення з Великобританією.
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