Дослідники зрозуміли, що розлади настрою взаємопов'язані з генами циркадних ритмів, що регулюють сезонні, нічні та денні цикли, а також цикли сну-неспання.

Американські дослідники Медичної школи Університету Індіани створили аналіз крові, який дозволяє встановити стадію депресії у людини і спрогнозувати ризик появи біполярного розладу.

Роботу опублікували в журналі Molecular Psychiatry, пише Громадське.

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Керівник дослідження Олександр Нікулеску зі своєю командою вивчали біомаркери крові, які свідчать про посттравматичний стресовий розлад, хворобу Альцгеймера і схильності до суїциду.

Дослідження тривало чотири роки, в ньому взяли участь 300 людей. За добровольцями вели спостереження, коли вони перебували в поганому і хорошому настрої. Вчені фіксували зміни біологічних маркерів у їхній крові.

Далі вони використали базу даних, розроблену на основі минулих дослідів, і визначили 26 головних показників. Біомаркери відібрали та протестували в інших групах людей, щоб з'ясувати, наскільки правдиві передбачення фахівців.

Також дослідники зрозуміли, що розлади настрою взаємопов'язані з генами циркадних ритмів, що регулюють сезонні, нічні та денні цикли, а також цикли сну-неспання. Цим фахівці пояснили, чому пацієнти відчувають себе погано через сезонні зміни та порушення сну.

За результатами дослідження фахівці розробили тест, який визначає стадію депресії та ризик виникнення важкої форми хвороби та біполярного розладу. Тест також радить кращий вибір препаратів для хворих. Фактично вчені знайшли новий потенційний засіб для лікування депресії.

Тепер Нікулеску зі своєю командою планують співпрацювати з фармацевтичними компаніями та іншими лікарями, щоб почати використовувати результати своїх досліджень в роботі зі справжніми пацієнтами.

Довідка УНІАН. Біполярний розлад - це психічне захворювання, яке спричиняє надзвичайні зміни в настрої та рівні енергії людини. Приблизно 45 мільйонів людей у світі мають це захворювання — такі дані наводило ВООЗ у 2019 році.

Звичайно ж, настрій всіх людей змінюється, залежно від періодів життя та всі можуть відчувати підйоми та падіння. Але у людей, які мають БАР, настрій коливається між фазами депресії та манії або ж гіпоманії. Як наслідок, це значно впливає на побут, професійне життя та взаємодію з іншими.

Під час фази манії людина має надзвичайно гарний настрій, вона енергійна, життєрадісна і при цьому легко дратується. Під час фази депресії погляд на життя стає негативним, людина почувається нещасною і пригніченою, у неї немає надії, що в майбутньому щось покращиться, з'являються суїцидальні думки, ненависть до себе.

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Автор: Вікторія Гордієнко