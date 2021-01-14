В організації зазначили, що святкові заходи в багатьох країнах також погіршили ситуацію.

У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що другий рік пандемії коронавірусу може виявитися набагато складніше першого. Це пов'язано з тим, що COVID-19 продовжує стрімко поширюватися і з'явилося кілька штамів цього захворювання.

Читайте такожЕксперти ВООЗ прибули до Китаю, щоб дослідити походження пандемії COVID-19 (фоторепортаж)

Як сказав директор Програми надзвичайних ситуацій ВООЗ Майкл Райан, світ входить у другий рік пандемії. Про це йдеться в офіційному Twitter організації, пише РБК-Україна.

"Він може виявитися більш складним, враховуючи динаміку передачі вірусу і деякі проблеми, які ми спостерігаємо", - висловився експерт і додав, що фахівці спостерігали "ідеальний сезонний шторм" в Північній півкулі, особливо в Європі та Північній Америці.

"Холод, люди, які заходять всередину приміщень, посилення соціального змішання, поєднання факторів, які призвели до збільшення передачі коронавірусу в багатьох країнах", - зазначив Райан.

Технічний директор ВООЗ Марія ван Керкхов повідомила, що святкові заходи в багатьох країнах також погіршили ситуацію. Вона закликала людей дотримуватися соціальної дистанції і мінімізувати контакти з іншими людьми, які не є членами сім'ї.

Пандемія коронавірусу в світі: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН