У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що другий рік пандемії коронавірусу може виявитися набагато складніше першого. Це пов'язано з тим, що COVID-19 продовжує стрімко поширюватися і з'явилося кілька штамів цього захворювання.
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Як сказав директор Програми надзвичайних ситуацій ВООЗ Майкл Райан, світ входить у другий рік пандемії. Про це йдеться в офіційному Twitter організації, пише РБК-Україна.
"Він може виявитися більш складним, враховуючи динаміку передачі вірусу і деякі проблеми, які ми спостерігаємо", - висловився експерт і додав, що фахівці спостерігали "ідеальний сезонний шторм" в Північній півкулі, особливо в Європі та Північній Америці.
"Холод, люди, які заходять всередину приміщень, посилення соціального змішання, поєднання факторів, які призвели до збільшення передачі коронавірусу в багатьох країнах", - зазначив Райан.
Технічний директор ВООЗ Марія ван Керкхов повідомила, що святкові заходи в багатьох країнах також погіршили ситуацію. Вона закликала людей дотримуватися соціальної дистанції і мінімізувати контакти з іншими людьми, які не є членами сім'ї.
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