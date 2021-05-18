Поблизу, як зазначається, є державна лікарня, але в ній немає вільних ліжок, а жителі села кажуть, що не можуть дозволити собі приватні клініки.

В індійському селі Мевля-Гопальгет лікарі альтернативної медицини відкрили імпровізовану клініку просто неба, де лікують пацієнтів з COVID-19.

Як пише Reuters, Мевля-Гопальгет знаходиться в найбільш густонаселеному штаті Індії, Уттар-Прадеш, за 90 хвилин їзди від столиці країни Делі.

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У селі нема ані лікаря, ані медичного закладу. Поблизу, як зазначається, є державна лікарня, але в ній немає вільних ліжок, а жителі села кажуть, що не можуть дозволити собі приватні клініки.

Хворі лежать на розкладачках під деревом, а пакет з глюкозою звисає з гілки. Навколо пасуться корови, а на землі розкидані шприци і порожні пакети з ліками.

Дехто вважає, що лежання під деревом, відомим лікувальними властивостями, підвищить рівень кисню в організмі людини. Проте нема жодних наукових підстав для цього твердження.

Коронавірус в Індії: що відомо

Індія є одним з епіцентрів пандемії у світі. Щоденно на Індію припадає близько третини усіх виявлених у світі випадків COVID-19. Прем’єр Індії Нарендра Моді заявив, що країна зіштовхнулася з "цунамі" інфікувань.

1 травня половину всіх COVID-хворих світу виявили в Індії. Смертність від інфекції підскочила до рекордних 3689 випадків за добу.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що спалах COVID-19 в Індії був викликаний "ідеальним штормом" масових зібрань,більш заразними штамами і низьким рівнем вакцинації.

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Автор: Вікторія Гордієнко