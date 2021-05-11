Стратегії профілактики дитячого ожиріння повинні залишатися пріоритетом під час пандемії.

Пов'язаний з пандемією коронавірусу карантин може посилити поширення дитячого ожиріння.

Згідно з дослідженням ВООЗ, яке провели в 36 країнах, кожна третя дитина у віці від 6 до 9 років має надлишкову вагу або ожиріння, пише НВ із посиланням на Eurekalert.

"Надмірна вага і ожиріння безпосередньо пов’язані з небезпечними для життя неінфекційними захворюваннями, такими як серцево-судинні захворювання, діабет і рак. Що ми повинні зробити, щоб зробити майбутнє світлим для прийдешніх поколінь, так це реалізувати політику, засновану на наукових даних, яка може допомогти знизити рівень дитячого ожиріння і водночас пропагувати більш здорове харчування і фізичну активність", - сказав директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге.

У ВООЗ підкреслюють, що стратегії профілактики дитячого ожиріння повинні залишатися пріоритетом під час пандемії.

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Відзначається, що багатомісячні обмеження призвели до збільшення ваги і серед дорослих.

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Автор: Олександр Топчій