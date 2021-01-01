В Ізраїлі від COVID-19 вакцинували понад мільйон громадян.
Як повідомляє Deutsche Welle, у п'ятницю, 1 січня, щеплення зробили мільйонному жителю країни. Ним став один із жителів арабського селища Умм-ель-Фахм. З нагоди досягнення такого числа вакцинованих до цього селища прибули прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху та міністр охорони здоров'я країни Юлій Едельштейн.
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Щеплення в Ізраїлі проводять вакциною, розробленою німецькою компанією BioNTech та її американським партнером - компанією Pfizer. Вакцинацію розпочали 19 грудня 2020 року.
Таким чином, Ізраїль уже забезпечив вакцинацію більше десяти відсотків свого населення, адже у країні проживає близько 9,3 мільйона жителів. Нетаньяху заявив, що метою уряду під час кампанії вакцинації є зробити щеплення щонайменше 5,5 мільйона ізраїльтян. На думку прем'єра, досягнення цієї позначки дасть змогу спинити епідемію COVID-19 в країні.
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