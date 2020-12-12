До кінця грудня можуть бути вакциновані 2,6 мільйона мексиканців.

Мексика схвалила використання вакцини Pfizer та BioNTech для імунізації населення від нового коронавірусу.

Про це повідомляє іспанське видання El Pais.

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За прогнозами заступника міністра охорони здоров'я Уго Лопеса-Гателя, імунізація почнеться наступного тижня, коли в країну завезуть перші 250 тис. флаконів вакцини.

За прогнозами влади, 2,6 мільйона мексиканців можуть бути вакциновані до кінця грудня.

Таким чином, Мексика стала першою країною в Латинській Америці, влада якої схвалила до застосування вакцину Pfizer та BioNTech і яка першою почне масову імунізацію в регіоні від COVID-19.

За останніми даними Університету імені Джона Гопкінса, в Мексиці з початку пандемії коронавірус виявлено у понад 1,2 млн осіб, померло понад 113 тис. хворих.

Що відомо про вакцину BioNTech і Pfizer

9 листопада розробники німецької фармацевтичної компанії BioNTech спільно з американською корпорацією Pfizer під час третьої фази випробувань вакцини від коронавірусу домоглися найкращого показника ефективності, показавши 90-відсотковий результат.

Згідно з прогнозами, компанії виготовлять 50 млн доз вакцини в 2020 році та понад 1 млрд - у 2021 році.

1 грудня BioNTech і Pfizer подали заявку на використання вакцини від COVID-19 в Євросоюзі.

1 грудня британська влада першою в світі схвалила вакцину спільного виробництва американської Pfizer та німецької BioNTech для масового застосування. 8 грудня Британія першою із західних країн почала масову вакцинацію населення від коронавірусу.

11 грудня в США видали дозвіл на використання вакцини від коронавірусу, розробленої компаніями Pfizer та BioNTech. США домовилися з компаніями-розробниками вакцини про постачання 100 мільйонів доз до березня 2021 року.

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Автор: Вікторія Токарєва