Тепер уряд займеться процедурами ввезення і початку використання препарату.

Агентство з контролю за їжею і медикаментами Саудівської Аравії схвалило використання вакцини від коронавірусу розробки Pfizer і BioNTech. Також в країні перевірятимуть кожну партію вакцини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Arabnews.com.

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Регулятор вивчив результати масового випробування вакцини, які були надані 24 листопада. Також вони радилися з різними експертами і спілкувалися з представниками розробників, щоб отримати відповіді на питання від влади.

В ході розгляду дозволу був зроблений висновок, що виробник забезпечить якість виробництва відповідно до міжнародних стандартів.

Відзначається, що влада перевірятиме зразки з кожної партії вакцини, що надходить, щоб гарантувати її безпеку. Тепер уряд займеться процедурами ввезення і початку використання препарату.

У середу повідомлялося, що партії вакцини Pfizer прибули до Ізраїлю. Там вакцинація розпочнеться 27 Грудня.

Також схвалення вакцина отримала і в Канаді, де планують отримати з Бельгії дози для 249 тисяч осіб до кінця року.

Вакцина від коронавірусу: що відомо

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Автор: УНІАН