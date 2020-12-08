Тепер же Канада з великим відривом лідирує в списку країн, що забезпечили населення вакциною.

Уряд Канади закупив вакцину від коронавірусу в кількості, необхідній для вакцинації 154 млн осіб, у той час як населення країни становить менше 40 млн осіб.

Читайте такожУ Канаді захворюваність COVID-19 піднялася до весняного рівняЯк повідомляє агентство Bloomberg, вчора, 7 грудня, влада Канади подвоїла своє замовлення на вакцину компанії Moderna, до 40 млн доз. Перші 249 тис. доз вакцини Pfizer прибудуть в країну наступного тижня.

"Перші канадці будуть вакциновані наступного тижня, якщо на поточному тижні ми отримаємо дозвіл від Міністерства охорони здоров'я,— заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.- Ми зробимо великий крок вперед у графіку вакцинації, і це позитивне досягнення в роботі щодо забезпечення якнайшвидшого захисту громадян".

Тепер же Канада з великим відривом лідирує в списку країн, що забезпечили населення вакциною. За оцінками Bloomberg, у Канади є вакцина для 400% населення, у Великобританії — для 295%, у Австралії — для 269%, передає kommersant.

У той же час Pfizer попередила адміністрацію Дональда Трампа, що не зможе надати США в достатній кількості дози вакцини від коронавірусу до червня або липня 2021 року, оскільки значну кількість доз вже встигли викупити інші країни, повідомила The Washington Post.

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Автор: УНІАН