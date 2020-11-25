За умовами угоди, спочатку ЄС закупить 80 млн доз і зможе запросити ще стільки ж після того, як буде доведена ефективність і безпека вакцини.

Європейська комісія (ЄК) схвалила шостий контракт в рамках стратегії Євросоюзу щодо вакцин проти коронавірусу.

Читайте такожЄС закупити 160 мільйонів доз американської вакцини Moderna проти коронавірусуЦе контракт з американською фармацевтичною компанією Moderna, його сума не називається. За умовами угоди, спочатку ЄС закупить 80 млн доз і зможе запросити ще стільки ж після того, як буде доведена ефективність і безпека вакцини.

«Я дуже рада оголосити про сьогоднішню угоду з компанією Moderna про закупівлю до 160 млн доз її майбутньої вакцини. Це наш шостий контракт з виробником вакцини, і ми працюємо над ще одним», - сказала голова ЄК Урсула фон дер Ляйен. За її словами, ЄК створює "один з найбільш повних у світі портфелів вакцин проти COVID-19",, передає kommersant.

"Безпечна та ефективна вакцина може допомогти нам припинити пандемію і поступово повернутися до нормального життя», - додала вона.

У повідомленні Єврокомісії зазначено, що Moderna доповнить портфель вакцин, які будуть проводитися в Європі.

Вакцина від коронавірусу

Раніше були підписані контракти з AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNTech і Pfizer, CureVac. Такий "диверсифікований портфель вакцин" зможе забезпечити "хорошу підготовку Європи до вакцинації"

В цілому Євросоюз вже домовився про постачання 2 млрд доз вакцини. За даними Reuters, тільки на закупівлю вакцин компаній Pfizer-BioNTech і CureVac ЄС може витратити більше $10 млрд. Moderna планує продавати свою вакцину від коронавірусу за ціною від $25 до $37 за дозу.

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Автор: УНІАН