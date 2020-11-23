Тим часом у ВООЗ побоюються, що бідні країни можуть стати "штампувальним пунктом" для перепродажу щеплень.

Вакцина від коронавірусу, розроблена Оксфордським університетом і компанією AstraZeneca буде доступною на недохідній основі для країн з низькими і середніми доходами. Ціни на неї "на завжди" будуть такими для світу, що розвивається.

Про це пише The Guardian, додаючи, що деталі умов забезпечення вакциною від COVID-19 бідніших країн з'явилися на тлі публікації попередніх результатів третього етапу випробування розробки AstraZeneca. Щоправда, надії на дешеву вакцину применшив голова ВООЗ доктор Тедрос Аданом Гебреісус. Він вказав на ризик виникнення ситуації, в якій бідні країни стануть "штампувальним пунктом" для вакцин. При цьому він додав, що все одно знадобиться 4,3 мільярди доларів, щоб забезпечити чесний розподіл щеплень від коронавірусу.

Читайте такожУ Moderna назвали вартість однієї дози своєї вакцини від коронавірусуНа відміну від вакцини компаній Pfizer/BioNTech, розробка Оксфордського університету й AstraZeneca не потребує ультра-холодних сховищ для зберігання. Її можна зберігати в звичайних холодильниках, в які зазвичай кладуть й інші профілактичні препарати від інших хвороб по всьому світу. На полицях таких холодильників оксфордська вакцина може безпечно лежати до шести місяців.

Також на відміну від розробки Pfizer/BioNTech, препарат AstraZeneca вже бере участь в проекті Covax. Це глобальна ініціатива, мета якої доставити близько 2 мільярдів доз в 92 країни з низькими й середніми доходами. При цьому вартість однієї дози повинна не перевищувати три долари.

Вакцина від коронавірусу: що збирається отримати Україна?

За даними ВООЗ, загалом у світі проводиться близько 700 випробувань вакцини від COVID-19.

Україна є учасником глобальної ініціативи ВООЗ щодо рівного доступу до майбутньої вакцини від коронавірусної хвороби.

16 жовтня заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко інформував, що Україна планує отримати вакцину від коронавірусу компаній AstraZeneca або Novavax після їх реєстрації виробниками та перекваліфікації ВООЗ.

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Переклад: Лесь Димань