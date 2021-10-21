Згідно з результатами дослідження, чим сильніше втрата нюху, тим сильніше депресія та нижче рівень сексуальної задовільності.

Втрата нюху у людей, які отримали травми голови, викликає сильніші депресивні симптоми, ніж у тих, хто такі травми не отримав. Відсутність нюху також позначається на сексуальній задоволеності.

Про це йдеться в статті, опублікованій в журналі Scientific Reports.

Вчений з Іранського університету медичних наук Рафіє Алізаде з колегами досліджував симптоми депресії та сексуальну активність у людей з втратою нюху. У дослідженні брали участь 55 осіб від 25 до 63 років. Всі пацієнти були одружені й регулярно займалися сексом.

У дослідження не потрапляли курці, вагітні жінки й люди з вродженими порушеннями нюху, викривленнями носової перегородки, неврологічними захворюваннями та діабетом.

Читайте такожАмериканські лікарі вперше пересадили людині нірку від ГМО-свиніВ ході дослідження з'ясувалося, що сексуальна задоволеність нижче в групі зі зниженим нюхом, ніж в контрольній групі. При цьому рівень задоволеності шлюбом безпосередньо залежав від рівня сексуального задоволення. Водночас чим сильніше була депресія, тим нижче був рівень сексуального задоволення.

Крім того, тяжкість травми безпосередньо впливала на тяжкість депресії – чим сильніше травма, тим сильніше депресивні симптоми. При цьому чим легше травма, тим вище сексуальна задоволеність.

Вчені з'ясували, що від депресії страждали близько 70 відсотків пацієнтів з проблемами нюху. Передбачається, що це може бути пов'язано з тісними зв'язками областей мозку, які відповідають за нюх і емоції.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Італії група дослідників опитала близько 9000 чоловік, які втратили нюх після коронавірусу. Як з'ясували вчені, основною проблемою для людей, які більше не відчувають запахів, звичайно, стає їжа. Улюблені страви втрачають смак, кава стає просто чорною рідиною. Більш того, можна помилково з'їсти щось несвіже.

Автор: Анастасія Горбачова