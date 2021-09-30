За медичні послуги у недержавних закладах заплатить Національна служба здоров’я.

В Україні пацієнти можуть безоплатно отримати лікування та медичну допомогу у приватних медзакладах. За ці послуги заплатить Національна служба здоров’я (НСЗУ). Проте, це буде можливо лише за умови, якщо приватна клініка має договір з НСЗУ.

Про це повідомляється на прес-брифінгу НСЗУ, який транслювався на Facebook.

Як стало відомо, наразі в Україні вже 271 приватний медзаклад і понад 500 лікарів, які оформили ФОП, мають договори з НСЗУ. Первинну медичну допомогу за цим договором надають 228 приватних закладів та 528 лікарів-ФОП.

"Найбільше приватних надавачів на первинці в Одеській області - 74, у Дніпропетровській - 73 та у Львівській - 61. Загалом з квітня цього року НСЗУ виплатила приватним закладам понад 450 млн грн за первинну медичну допомогу, які пацієнти отримали безоплатно", - повідомляє прес-служба.

Як отримати безоплатну медичну послугу у приватному закладі на спеціалізованому рівні:

Пацієнт має отримати електронне направлення у сімейного лікаря, який також може працювати як ФОП чи у приватній лікарні.

Після цього, вже маючи електронне направлення, пацієнт може обрати приватний заклад, який надає потрібну йому медичну послугу та має договір з НСЗУ за цим пакетом.

Дізнатися, які приватні медичні заклади уклали договори на безоплатне надання послуг для пацієнтів у тому чи іншому регіоні України, можна на офіційному сайті НСЗУ.

Найпопулярніші напрями, за якими приватні заклади уклали договір з НСЗУ:

57 закладів уклали договір на надання медичної допомоги для дітей та дорослих в амбулаторних умовах;

55 медзакладів надають безоплатні послуги з раннього виявлення онкозахворювань;

51 приватна клініка та 14 лікарів, які оформили ФОП, уклали з НСЗУ контракти на вакцинацію населення протиCOVID-19;

Ще 14 приватних медичних установ можуть безоплатно робити українцям хірургічні операції.

Читайте такожУ "Дії" відсьогодні можна згенерувати COVID-сертифікат про щеплення різними вакцинамиОкрім цього, приватні клініки оформлюють договори на медичний супровід та лікування пацієнтів, які хворі на туберкульоз. Також медичні установи можуть надавати послуги з ведення вагітності в амбулаторних умовах, допомагати пацієнтам з онкологічними захворюваннями та тим людям, у яких стався інфаркт або інсульт.

Також у НСЗУ нагадали про те, що доступність медичної допомоги для українців забезпечується завдяки тому, що приватні аптеки стали партнерами держави в урядовій програмі реімбурсації лікарських засобів "Доступні ліки".

Як вже повідомляв УНІАН, в НСЗУ заявили, що у травмпунктах пацієнти мають отримувати допомогу безплатно. Окрім цього, з 1 жовтня буде розширено перелік пацієнтів, які зможуть отримати інсулін безкоштовно.

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Автор: Поліна Кузенко