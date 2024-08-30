У МОЗ підкреслили, що помилки здатні звести нанівець усе лікування.

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) назвало помилки, які українці роблять під час прийому ліків. Ці помилки здатні звести нанівець усе лікування.

Ігнорування взаємодії ліків із їжею та напоями

"Завжди уважно читайте інструкцію до лікарського засобу. Вона може містити застереження про вживання препарату з певними напоями та їжею", - закликали у МОЗ.

Там зазначили, що, наприклад, грейпфрутовий сік здатен знижувати або навпаки підвищувати абсорбцію деяких ліків. "Якщо ви не впевнені щодо будь-яких взаємодій - проконсультуйтеся з фармацевтом в аптеці або лікарем", - порадили фахівці МОЗ.

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Неправильне зберігання ліків

"Дотримуйтесь умов зберігання, щоб препарат не зіпсувався, не втратив ефективності. Найневдаліше місце для аптечки - ванна кімната, для якої характерні підвищена вологість і нестабільна температура", - підкреслили у МОЗ.

Неправильне дозування

Ліки слід вживати саме в тих дозах, які призначив лікар. Медичний фахівець визначає дозування, зважаючи на вік, вагу, загальний стан людини. "Не змінюйте його - це може призвести до того, що ліки не подіють або ж спричинять побічні ефекти", - пояснили у МОЗ.

Нерегулярність вживання ліків

Недотримання алгоритму вживання ліків призводить до неправильної концентрації препарату в організмі. Як результат - вони не діятимуть належним чином.

Недотримання правил вживання

Важливо вживати препарат саме так, як зазначено в інструкції - перед їжею, під час їжі чи після - щоб забезпечити його правильне всмоктування. "Вживайте ліки правильно, щоб отримати бажаний ефект від лікування! Якщо маєте сумніви, запитання - проконсультуйтеся з лікарем. Завдяки сервісу е-рецептів для пацієнтів це максимально зручно", - підкреслили у МОЗ

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Раніше у МОЗ розвіяли міфи про ліки та лікування. Там заявили, що серед українців ходить чимало таких міфів, віра в які може призвести до серйозних наслідків. Там назвали 5 фактів, про які варто памʼятати кожному, хто дбає про своє здоровʼя.

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