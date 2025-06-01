Якщо говорити саме про больові сигнали, а не про реакцію на них, то жінки відчувають менше болю, кажуть вчені.

Числені меми про те, що жінки значно легше переносять застуду і грип, ніж чоловіки, мають наукове підгрунтя. Нове дослідження, опубліковане у NeuroScienceNews, виявило фізіологічний механізм, який трохи полегшує життя жінкам.

Вчені виявили, що жіночі гормони, такі як естроген і прогестерон, можуть стимулювати імунні клітини поблизу спинного мозку для вивільнення природних опіоїдів. Це натуральний інструмент полегшення болю.

Цей ефект є специфічним саме для жінок і може бути поясненням того, чому деякі методи лікування болю ефективніші у випадку із жінками, ніж із чоловіками. Виявлення цього механізму також може стати основою для розробки специфічної для жінок терапії та інноваційних методів лікування людей, які страждають від хронічного болю.

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"Той факт, що на ці клітини існує вплив, залежний від статі – зумовлений естрогеном і прогестероном – і що це взагалі не пов’язано з жодною імунною функцією, дуже незвичайний", – сказала доктор Елора Мідавайн, яка є головним автором дослідження.

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Як писав УНІАН, вчені розгадали парадокс схуднення і знайшли пояснення, чому спалені кілограми швидко повертаються. Експеримент, проведений на мишах, до певної міри підтвердився дослідженням людських клітин.

Також ми розповідали, що профілактичне заняття спортом дає значно більший ефект для здоров’я жінок, аніж для чоловіків.

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