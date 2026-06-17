Авіакатастрофа Су-24М на Хмельниччині: правоохоронці вилучили 'чорну скриньку'

Встановлюються обставини польоту та технічний стан літака.

Правоохоронці вилучили бортовий самописець на місці катастрофи військового літака Су-24М на Хмельниччині, внаслідок якої загинули двоє військовослужбовців. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Як зазначили у відомстві, авіакатастрофа сталася 16 червня близько 19:00 поблизу одного з населених пунктів області. Виконання польоту відбувалося згідно бойового розпорядження.

"Внаслідок падіння літака загинули двоє військовослужбовців. Один із загиблих військових був мобілізований 24 лютого 2022 року серед перших добровольців, інший обрав професію військового ще у 2019 році", - розповіли в ДБР про загиблих військових.

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Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини польоту, технічний стан літака та причини катастрофи.

Зокрема, з місця падіння Су-24М вилучено "чорну скриньку" для подальшого проведення експертизи. Також слідчі вилучають бортовий журнал літака, журнал обліку медичного огляду екіпажу, журнал керівника польотів на аеродромі та іншу службову, зокрема, дозвільну документацію для проведення польотів.

За даними ДБР, досудове розслідування за фактом падіння літака розпочато за ч. 2 ст. 416 Кримінального Кодексу України (порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу чи інші тяжкі наслідки).

Що відомо про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині

Учора, 16 червня, близько 19:00 у Хмельницькій області сталася авіакатастрофа фронтового бомбардувальника Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка Військово-повітряних сил ЗСУ. Пілот та штурман, які виконували завдання, загинули. Це майор Богдан Загорулько та старший лейтенант Богдан Бабенко.

Про жертв серед цивільного населення не повідомлялось.

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