'Усіх до в’язниці': Росія намагається заборонити відео про атаки українських дронів, - WSJ

Кремль намагається "зберегти обличчя" та підтримувати ілюзію, що війна має мінімальний вплив на життя пересічних росіян.

Останніми місяцями Україна дедалі частіше використовує безпілотники для ударів по торгових складах, НПЗ та військових заводах у глибині Росії. І тепер Кремль намагається перешкодити росіянам публікувати в соцмережах відеозаписи руйнувань після ударів, пише The Wall Street Journal. Поліція по всій Росії затримує людей за зйомку атак і публічно попереджає, що це може бути розцінено як державна зрада.

За останні місяці обмеження на зйомку ударів були введені приблизно у двох третинах регіонів Росії. У травні, коли Україна посилила удари по Москві, російська столиця заборонила публікацію фотографій і відео, що показують наслідки атак.

Російська влада заявляє, що поширення відеозаписів атак в інтернеті дозволяє Україні оцінити збитки та точно визначити ймовірне місце розташування російських систем ППО. Критики стверджують, що заборона – це спроба Кремля зберегти обличчя, покликана підтримувати ілюзію того, що війна має мінімальний вплив на життя пересічних росіян.

Відео дня

Як зазначає Аббас Галлямов, колишній спічрайтер Путіна, для масової аудиторії "візуальні образи набагато важливіші за слова":

"Якщо не буде зображень палаючих цілей, буде набагато легше підтримувати ілюзію, що все йде за планом".

Як зазначає WSJ, Росія намагалася обмежити поширення відео та інформації в інтернеті ще на початку війни, проте зараз активізувала зусилля, оскільки удари України стали інтенсивнішими й поширилися далі вглиб країни, зокрема на Сибір.

Андрій Брой, місцевий опозиційний політик із міста Ярославля, заявив, що його викликали до прокуратури після того, як він опублікував відео, на якому було чутно лише звук дрона.

Мешканець Москви сказав, що люди тепер бояться публікувати фотографії та відео дронів. Вони бояться привернути увагу влади та бути притягнутими до відповідальності за ці публікації.

При цьому російська влада та правоохоронні органи висловлюють різкі попередження, погрожуючи громадянам, які знімають українські безпілотники, звинуваченням у державній зраді та позбавленням волі на строк до 20 років, якщо відеозаписи розкриють місце розташування систем ППО і будуть визнані корисними для ворога.

"Усіх, хто надсилає такі відеозаписи, треба посадити до в’язниці", – заявляв у червні прокремлівський телеведучий Володимир Соловйов.

Удари ЗСУ по Росії

За результатами опитувань, удари по складах Wildberries у Московській та Тамбовській областях стали найобговорюванішою темою в російських соцмережах, випередивши за популярністю атаки на НПЗ. Росіяни масово не довіряють офіційним повідомленням, покладають відповідальність на владу та Путіна, але водночас активно підтримують заклики до "ударів відплати" проти України.

Тим часом Foreign Policy пише, що Wildberries відіграє набагато важливішу роль у забезпеченні російської армії, ніж може здатися на перший погляд. Маркетплейс фактично став одним із ключових каналів постачання спорядження для російських військових. Через нестачу, затримки та проблеми в офіційній військовій логістиці багато підрозділів залежать від приватних закупівель, волонтерської допомоги та краудфандингу.

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