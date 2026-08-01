Український юнак здійснив унікальне сходження: скільки гір підкорив за день

На досягнутому спортсмен зупинятися не збирається.

Юний український спортсмен Роман Марцун здійснив унікальне сходження, впродовж одного дня підкоривши всі 6 найвищих вершин українських Карпат. Висота кожної з них перевищує 2000 м.

Як повідомляє Закарпаття онлайн, хлопець зі Славської громади Львівської області пройшов понад 60 км Чорногірським хребтом. Йому підкорилися Говерла, Петрос, Ребра, Гутин Томнатик, Бребенескул. Завершив похід спортсмен на вершині Піп Іван Чорногірський.

Для встановлення особистого рекорду Роману знадобилося 13 годин 27 хвилин і 31 секунда. Рухався він із середньою швидкістю 4,5 км на годину. Свою подорож юнак здійснив без стороннього супроводу. При цьому він ніс рюкзак вагою близько 20 кг з наметом та необхідним спорядженням.

Відео дня

Зазначається, що на цьому спортсмен не збирається зупинятися. Підкорення українських вершин стало одним із етапів підготовки до більш амбітної мети – здійснити сходження на 14 восьмитисячників по всьому світу.

Найвищі гори світу – інші новини

Найвищою горою Землі вважають Еверест у Гімалаях, однак це уявлення не зовсім точне. Більше половини висоти гори складає припіднятий пагорб континентальної плити, на якому стоїть Еверест. Тож його реальна висота від основи до вершини складає лише 3650-4650 метрів (залежно від того, з якого схилу міряти).

Альпіністам, які планують здійснити сходження на Еверест, тепер, можливо, доведеться підтвердити наявність попереднього досвіду. Дозвіл на сходження планують видавати тільки заявникам, які раніше підкорили хоча б одну іншу непальську гору висотою понад 7000 метрів.

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