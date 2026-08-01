Вночі збили лише одну балістичну ракету: Зеленський назвав причину (відео)

Президент розповів подробиці нічної атаки російських окупантів.

Під час нічної атаки росіян Повітряним силам вдалося збити лише одну балістичну ракету. Такий результат зафіксовано через нестачу засобів до системи Patriot.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський. "Цієї ночі росіяни випустили по Україні 35 ракет, із них 27 балістичних, та 185 ударних дронів різних типів. Головна ціль – Київ. Але били й по Дніпровщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині. Лише одну балістичну ракету сьогодні вночі вдалося збити просто тому, що немає ракет до "Петріотів". І саме такий дефіцит перехоплювачів проти балістики лише заохочує Росію наносити такі удари проти життя", - розкрив деталі Зеленський.

За його даними, найбільше засобів ураження окупанти спрямували на столицю та Київську область, де з ночі тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Ворог бив по житловій інфраструктурі.

"Багато пожеж було в місті – сім районів постраждали. І, як зазвичай, росіяни вдарили по житлових будинках. Пошкоджено 18 будинків, школа, посольство Литви та об’єкти інфраструктури. Станом на зараз відомо, що дев’ять людей загинули через цю атаку. Мої співчуття рідним і близьким. Десятки людей поранено", – повідомляє Зеленський.

У зв'язку з цим президент знову наголосив, що засоби протиповітряної оборони вкрай потрібні Україні тут і зараз.

"Дуже важливо, щоб партнери почули, що ці засоби потрібні не десь на складах для можливих сценаріїв, а тут і зараз, щоб російську війну можна було стримати й зупинити в Україні. Кожен пакет із антибалістикою зберігає життя наших людей. І кожна ніч, коли її немає, призводить до жертв. Дякую всім, хто працює, щоб наш захист міцнішав", – зазначив Зеленський.

Нічна повітряна атака Росії: останні новини

У ніч на 1 серпня ворог атакував Україну ударними БпЛА, а також ракетами повітряного та наземного базування різних типів. Всього було використано 35 ракет і 185 БпЛА. Станом на 09:30, ППО знищила 156 цілей.

Наразі відомо про 9 загиблих та 30 поранених, черед яких є четверо дітей. Також за даними мера Києва Віталія Кличка, було два влучання на території "Київмедспецтрансу". 5 карет швидкої згоріли вщент, сильно пошкоджені 20 авто.

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