У Міноборони РФ цинічно прокоментували масштабний удар по Києву

Росіяни заявили, що внаслідок удару нібито уражені "військові підприємства".

Росіяни опублікували цинічний звіт про масштабний удар по Києву, внаслідок якого зруйновано безліч житлових будинків, загинуло та постраждало багато людей.

Так, у Міністерстві оборони країни-агресора заявили, що внаслідок удару нібито уражені "військові підприємства", і ні словом не згадують про численні людські жертви.

"Сьогодні вночі Збройні Сили Російської Федерації завдали масованого удару високоточним озброєнням наземного та морського базування, а також ударними безпілотними літальними апаратами по підприємствах військової промисловості та логістичних центрах у місті Києві та Київській області", – заявляють росіяни.

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У МО РФ також опублікували перелік цілей, які нібито було уражено під час нічної атаки.

Так, окупанти заявляють про удар по підприємству, яке виробляє компоненти для виробництва керованих ракет "Нептун-МД", оперативно-тактичних ракет FP-7, -9 та "Гром-2", а також навігаційні системи безпілотників FP-1.

Також нібито уражено підприємство, яке займається виробництвом електронних компонентів та різних комплектуючих для безпілотних літальних апаратів великої та середньої дальності, а також розробкою та випуском радіолокаційної техніки для ЗСУ.

Крім того, росіяни стверджують, що було уражено завод, який виробляє комплектуючі та бойові частини для крилатих ракет наземного базування FP-5 "Фламінго", а також підприємство, яке займається виробництвом і зберіганням програмно-апаратних засобів для РЕБ "Lima".

Також заявляють про нібито удар по місцях складання та зберігання дронів у Києві та Вишневому Київської області.

Удар по Києву 1 серпня

Росіяни в ніч на 1 серпня запустили по Україні 35 ракет і 185 БПЛА. Це, зокрема, 4 протикорабельні ракети "Циркон"/"Онікс", 27 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400, 2 протирадіолокаційні ракети "Х-31" та 2 керовані авіаційні ракети "Х-59/69".

При цьому з понад трьох десятків ракет вдалося збити лише дві – балістичну ракету "Іскандер-М"/С-400 та ракету "Х-59/69".

Основним напрямком удару був Київ. Наразі відомо про 9 загиблих. Постраждали понад 30 осіб, у тому числі четверо дітей.

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