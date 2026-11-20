Ексдружина нардепа після розлучення подарувала Тищенку понад 12 млн грн.

НАБУ та САП проводять обшуки в салоні краси в Ужгороді, який відкрила колишня дружина народного депутата Миколи Тищенка. Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

За його словами, йдеться про салон краси "CLIPSE" в ЖК Silver Park. Його відкрила Алла Барановська, колишня дружина нардепа. У межах якої справи проводять обшуки – наразі невідомо.

Журналіст нагадує, що у 2024 році існували припущення про те, що розлучення Тищенко та Барановської може бути фіктивним. Оскільки після розірвання шлюбу пара продовжувала жити в одному приміщенні. Сам Тищенко пояснював це тим, що їм необхідно виховувати спільного сина.

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"15 лютого 2024 року, майже через місяць після розлучення, Барановська подарувала Тищенку 12 634 680 гривень. Саме так нардеп вказав у декларації. Коли журналісти запитали його про ці гроші, Тищенко відповів, що після розлучення вони поділили майно", – нагадує Глагола.

Справа Тищенка: що відомо

Нагадаємо, в червні цього року НАБУ та САП вже оголосили про підозру чинному нардепу Миколі Тищенку. Тоді повідомлялося про те, що Тищенка підозрюють у легалізації 12,6 млн грн незаконного походження, шляхом оформлення фіктивного договору дарування з колишньою дружиною. Крім легалізації коштів, нардепа також підозрюють в проханні надати неправомірну та внесенні недостовірних відомостей до декларації.

Пізніше Вищий антикорупційний суд обрав Тищенку запобіжний захід – внести заставу розміром у 10 млн грн. Згодом Тищенко та треті особи внесли цю суму за нардепа.

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