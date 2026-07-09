Тищенко вніс 10 мільйонів гривень застави у справі про хабарництво

Заставу вніс сам Тищенко, а також треті особи.

Народний депутат Микола Тищенко, якого підозрюють у проханні надати неправомірну вигоду, легалізації коштів та внесенні недостовірних відомостей до декларації, вніс 10 мільйонів гривень застави. Про це заявив його адвокат Ярослав Горбатеннко у коментарі УНІАН.

"Так, було внесено заставу - самим Миколою Тищенком і третіми особами", - сказав він.

Водночас, він не конкретизував ні сум, ні осіб. Зазначив, що не має дозволу на розголошення від клієнта.

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Справа Тищенка: що відомо

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня НАБУ і САП повідомили про підозру Тищенку у проханні надати неправомірну вигоду, легалізації коштів та внесенні недостовірних відомостей до декларації.

За даними слідства, нардеп влітку 2023 прикривався боротьбою з так званими "кол-центрами". Водночас він просив у осіб, які на його думку були причетні до їхньої дільності, хабар розміром у понад 1 млн доларів. Натомість він пропонував діяти в інтересах цієї особи та не перешкоджати роботі. Втім, за даними слідства, у наданні хабаря йому тоді відмовили.

Також його підозрюють у легалізації 12,6 млн грн незаконного походження, шляхом оформлення фіктивного договору дарування з колишньою дружиною. Слідство відзначає, що законних джерел доходу для такого подарунка вона не мала, а самої передачі грошей так і не відбулося. Однак пізніше нардеп відобразив цей дохід у своїй щорічній декларації.

3 липня Вищий антикорупційний суд обрав Тищенку запобіжний захід – застава у розмірі 10 млн гривень. САП просив просив суд взяти Тищенка під варту з альтернативою застави в сумі понад понад 19 млн гривень. Суд частково задовільнив це прохання, передбачивши лише заставу.

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