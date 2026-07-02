У провідній академії Міноборони затримали російського 'крота': що він затіяв

Посадовець безпідставно визнавав неперспективними розробки українських виробників озброєння, які проходили експертну оцінку.

Правоохоронці затримали російського "крота", який працював у Військової академії (Одеса), - зрадник "зливав" ворогу дані про новітні розробки дронів, але не знав, що сам вже "на гачку".

Як повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури, 45-річному науковому співробітнику Військової академії повідомлено про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). За клопотанням прокурорів його взято під варту без права на заставу.

За даними пресслужби, військовий інженер брав участь в організації наукового процесу у сфері військово-технічної інженерії. Він працював із державною таємницею та інформацією з грифами "таємно" і "цілком таємно".

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За даними слідства, чоловік мав проросійські переконання та заперечував українську незалежність.

З початку 2023 року фігурант почав підтримувати контакти з родичами та знайомими в Орловській області РФ. Розуміючи перспективу доступу до військових даних і його проросійську налаштованість, йому запропонували стабільну оплату та завербували агенти РФ.

"Чоловік пішов на угоду з ворогом, мріючи після приходу окупаційної влади обійняти посаду в органах військового управління нової "адміністрації". Використовуючи службове становище, науковий співробітник через месенджер Telegram передавав агентам інформацію про науково-технічні розробки у сфері безпілотних літальних апаратів", - йдеться у повідомленні.

Далі, виконуючи чергове злочинне завдання, чоловік почав підшукувати серед співробітників академії осіб для залучення до розвідувальної діяльності.

"Коли пробував відкрито вести агітацію, наштовхувався на конфлікти серед свідомих колег. Тому робив спроби завербувати ще одного співробітника, щоб розширити агентурну мережу у військовому навчальному закладі. Особливий інтерес для ворога становила інформація про військові розробки, зокрема у сфері БПЛА, ракетного озброєння, а також новітні технологічні проєкти", - наголошують у прокуратурі.

Під час обшуків за місцем роботи правоохоронці вилучили в нього мобільний телефон, ноутбук та флешку з розвідувальною інформацією.

Як уточнили УНІАН в обласній прокуратурі, фігурант працював у вишу з 2023 року.

Що кажуть в СБУ

В СБУ заявили, що Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння міністра оборони, Головнокомандувача ЗСУ та керівництва військової академії зірвала нову спробу противника заволодіти новітніми розробками України у сфері безпілотних технологій. Там додали:

"За результатами дій на випередження затримано надважливого для РФ агента російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), який шпигував для ворога в одній із провідних академій Міноборони України... "Кротом" ворожої спецслужби виявився доцент наукового центру. На замовлення російського ГРУ агент копіював та пересилав куратору з РФ проєктну документацію про новітні ударні дрони Сил оборони".

Важливо, що посадовець також безпідставно визнавав неперспективними розробки українських виробників озброєння, які проходили експертну оцінку своїх тактико-технічних характеристик. Для цього він готував "негативні" висновки на тестові проєкти безпілотних та роботизованих систем, які нібито не придатні до використання в бойових умовах, додали в українській спецслужбі.

"Але військова контррозвідка СБУ документувала кожен крок фігуранта", - наголошують у СБУ.

Там запевняють, що "крота" було використано для дезінформування ворога, та вдалося запобігти передачі противнику секретних розробок української оборонної промисловості.

На фінальному етапі спецоперації співробітники затримали агента "на гарячому" в його робочому кабінеті, коли він намагався відправити куратору з РФ нові документи.

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Російські агенти в Україні

Як писав УНІАН, раніше в Одесі затримали жителя однієї з балканських країн, який на замовлення РФ хотів вбити високопоставленого офіцера Військово-морських сил ЗСУ. У день замаху кілер із пістолетом і двома спорядженими магазинами зайняв позицію біля виїзду з житлового комплексу, де проживає офіцер. Імітуючи ремонт велосипеда, іноземець, вдягнувши балаклаву, очікував на появу автомобіля, за кермом якого перебував військовослужбовець. Коли авто наблизилось, агент кинув велосипед під колеса й намагався відкрити вогонь. В цей момент кілера затримали.

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