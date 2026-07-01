Росія в Одесі 'перемогла' виробництво туалетного паперу

Зазначається, що внаслідок удару постраждали працівники.

Внаслідок російського ракетного удару по Одещині, який призвів до масштабної пожежі, вщент знищена частина виробничо-складських приміщень відомого в Україні виробника туалетного паперу - "Сніжна Панда". Про це компанія повідомила в Facebook.

"Саме тут був найважливіший хаб, звідки ми відправляли продукцію "Сніжної Панди", а також товари інших наших брендів, таких як "Ніжний дотик", Zoo Zoo, Helper, Helper Professional в усі куточки країни", – йдеться в повідомленні.

В компанії зазначили, що серед співробітників хабу є постраждалі, і зараз їм надається уся необхідна медична допомога.

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Поки що більш детальної інформації щодо масштабів руйнувань та фінансових збитків в компанії, яка 14 років працює на українському ринку, не наводять.

"Зараз ми оцінюємо масштаби руйнувань та приймаємо першочергові рішення, щоб врятувати справу нашого життя. Щойно ситуація проясниться, ми обов'язково повернемося до вас із детальнішою інформацією", – повідомляють у "Сніжній Панді".

Війна Росії з туалетним папером в Україні - останні новини

3 квітня Росія розпочала масштабну атаку на Україну. Внаслідок атаки на Київщину одна людина загинула та вісьмох постраждалих, серед яких дитина. Пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки, автомобілі, адміністративні будівлі та інші об’єкти. Через пошкодження ветеринарної клініки загинули 20 тварини.

Крім того, через атаку "Київський картонно-паперовий комбінат", розташований у місті Обухів в Київській області, тимчасово зупинив роботу.

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