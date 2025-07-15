Підтримано клопотання прокурора про особистого зобов'язання строком на 2 місяці.

Печерський районний суд міста Києва призначив голові Центру протидії корупції та, за сумісництвом, військовому Віталію Шабуніну запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання строком на 2 місяці. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на відео нашого кореспонденту з зали суду.

Суд підтримав обвинувачення, яке просило запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання строком на 2 місяці із покладенням обов'язків, передбачених ч.5 ст 194 КПК України.

Шабунін має прибувати за викликом до слідчого прокурора, слідчого судді, суду, Також він не повинен відлучатися із населеного пункту на Харківщині, в якому дислокується його підрозділ, крім необхідності виконання військового завдання.

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‎Серед обов'язків також: утримуватися від спілкування з низкою осіб, здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон.

Справа Шабуніна

Як повідомляв УНІАН, 11 липня ДБР повідомило про підозру голові ЦПК Віталію Шабуніну. За даними слідства, він ухилявся від проходження військової служби та без законних підстав використовував транспортний засіб, призначений для потреб Збройних Сил України.

Зазначалося, що він, не будучи на службі, отримував щомісячне грошове забезпечення у розмірі понад 50 тисяч гривень.

Шабуніну повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 409 КК України — ухилення від військової служби в умовах воєнного стану; ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції Закону на момент вчинення кримінального правопорушення) — заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вчинене у великих розмірах.

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